Избившая сына Стаса Пьехи россиянка устроила провокации

Адвокат семьи певца Стаса Пьехи Сергей Жорин рассказал, что избившая сына артиста соседка устроила новые провокации. Об этом сообщает «МК».

По словам юриста, россиянка до сих пор не принесла извинения пострадавшему мальчику и его родителям. Более того, женщина устраивает провокации.

Так, пока сын Пьехи был в больницы, а мать ребенка была с ним, в коттеджном поселке находились бабушка мальчика и ее родственники. В это время избившая мальчика Ирина Безбородова приходила на территорию коттеджа. Она что-то снимала на видео и «вела себя очень ярко». «Она себя чувствует правой и не собирается извиняться», — сказал юрист.

При этом Жорин утверждает, что Ирине действительно может грозить реальный тюремный срок. Это предполагается в случае переквалификации статьи по нашумевшему делу. На данный момент возбуждено дело по статье «Умышленное причинение легкого вреда здоровью, вызвавшее кратковременное расстройство здоровья», наказание по нему предусматривает до четырех месяцев ареста либо штраф. Однако дело может быть переквалифицировано, если будет установлено, что был нанесен вред здоровью средней тяжести.

Сына Пьехи Петра госпитализировали после нападения. Врачи диагностировали у него закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение мозга, ушиб грудной клетки слева и ушиб левого бедра. Инцидент произошел после того, как Безбородова запретила своим детям общаться с мальчиком, а тот обиделся и проткнул ее бассейн карандашом. В итоге женщина напала на ребенка и швырнула его на землю.