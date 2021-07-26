Бывшая жена Стаса Пьехи резко похудела на фоне стресса из-за избитого сына

Модель Наталья Горчакова, бывшая жена Стаса Пьехи и мать семилетнего Петра, которого избила соседка Ирина Безбородова, призналась, что похудела на шесть килограммов из-за стресса. Об этом она рассказала в сторис в Instagram.

«Сегодня я взвесилась. И здесь бы обыграть прикол с широкой костью, которая не рассосалась к лету, но я похудела на шесть килограммов! За неделю! Я надеюсь, что вместе с висящими на талии штанами я не заработала внеочередной поход к гастроэнтерологу», — заявила Горчакова.

Ранее адвокат Стаса Пьехи озвучил возможные варианты наказания для женщины, напавшей на ребенка. Он отметил, что это зависит от нескольких факторов: какая степень тяжести вреда здоровью будет установлена экспертизой, и какая позиция будет у обвиняемой.

Сына певца Стаса Пьехи и модели Натальи Горчаковой избила соседка, которая оказалась женой футбольного арбитра Владислава Безбородова. Женщина накинулась на мальчика с кулаками из-за того, что он проткнул ее бассейн карандашом.