Стас Пьеха отреагировал на изгнание из дома избившей его сына соседки

Российский певец Стас Пьеха отреагировал на данные о том, что футбольный арбитр Владислав Безбородов выгнал из дома свою супругу Ирину, которая ранее избила семилетнего сына артиста. Об этом он рассказал «Газете.ру».

Также соседка артиста ударила бабушку, которая пыталась защитить мальчика. «Не жалко ли мне Безбородову? Вы знаете, я предпочитаю заниматься только вопросами здоровья своего сына и его бабушки», — сказал Пьеха.

По словам артиста, он предпочитает не касаться других вопросов, в частности, о жизни семьи Безбородовых. «Это их личные семейные дела, которые я не уполномочен никак комментировать и решать», — отметил он.

Пьеха подчеркнул, что не был знаком с семьей Безбородовых до возникновения конфликта. Сейчас он очень загружен делами и не следит детально за происходящим, а его сын проходит обследования, а у бабушки просто болит шея.

О том, что Безбородову выгнали из дома, сообщалось 21 июля. «Она истеричка. Я ее выгнал из дома. Сейчас я на сборах, таких на поле не терплю, а дома — тем более», — сказал ее супруг.

Сына Пьехи Петра госпитализировали после нападения. Врачи диагностировали у него закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение мозга, ушиб грудной клетки слева и ушиб левого бедра. Инцидент произошел после того, как Безбородова запретила своим детям общаться с мальчиком, а тот обиделся и проткнул ее бассейн карандашом. В итоге женщина напала на ребенка и швырнула его на землю.