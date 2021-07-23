Лидер группы «Чайф» выдавал себя за мужа напавшей на сына Стаса Пьехи женщины

Солист рок-группы «Чайф» Владимир Бегунов дал комментарии журналистам от лица футбольного арбитра Владислава Безбородова, жена которого избила семилетнего сына Стаса Пьехи. Об этом сообщается в официальном Instagram-аккаунте.

Авторы публикации утверждают, что журналисты не прекращают писать и звонить Бегунову, будучи уверенными, что общаются со спортивным судьей.

«Третий день подряд Владимиру Бегунову звонят представители таких СМИ с вопросами о ситуации, о которой мы бы без них и не узнали. Не хочется писать о ней здесь, ограничимся лишь тем, что Бегунову звонят с вопросами футбольному судье Владиславу Безбородову, как бы странно это ни звучало», — заявили представители группы «Чайф».

Авторы также добавили, что убедить журналистов в том, что они общаются не с тем человеком, нет никакой возможности. Они попросили тщательнее проверять сотрудников СМИ контакты, прежде чем просить дать комментарии. «Самое ужасное, что и откровенному троллингу, в котором наш Бегунов специалист, журналисты тоже поверили!» — отметили в посте.

Информацию о том, что Безбородов выгнал из дома супругу из-за избиения мальчика, ранее опубликовали отдельные российские СМИ. «Она истеричка. Я ее выгнал из дома. Сейчас я на сборах, таких на поле не терплю, а дома — тем более», — заявил тогда Безбородов.