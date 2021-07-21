Адвокат озвучил варианты наказания для напавшей на сына Стаса Пьехи

Адвокат назвал возможные варианты наказания для избившей семилетнего сына Стаса Пьехи соседки певца. Об этом сообщает URA.RU.

«Наказание будет зависеть от нескольких обстоятельств. Первое, самое главное, какая степень тяжести вреда здоровью будет установлена в результате экспертизы. А второе обстоятельство — если будет возбуждено уголовное дело, то какая будет позиция у подозреваемой-обвиняемой», — озвучил представитель музыканта Сергей Жорин и добавил, что надеется на возбуждение уголовного дела в ближайшее время и проведение следственных действий.

Жорин ранее пояснил, что с ним связывались люди, утверждающие, что тоже пострадали от рук Безбородовой. «Если эти данные подтвердятся, дело обретет совсем другой оборот», — отметил адвокат.

Ранее стало известно, что у семилетнего мальчика в результате нападения 53-летней жены футбольного арбитра Владислава Безбородова диагностировали сотрясение мозга и многочисленные травмы, среди которых ушиб грудной клетки, ушиб левого бедра и гематомы на ногах.