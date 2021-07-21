Адвокат рассказал о ранее нападавшей на людей соседке Стаса Пьехи

Адвокат Сергей Жорин, представляющий интересы семьи российского певца Стаса Пьехи, рассказал, что соседка, избившая семилетнего сына артиста, ранее нападала на людей. Об этом он сообщил в беседе с «Пятым каналом».

Жорин отметил, что после резонансной истории к нему обратились люди, пострадавшие от действий женщины. «Мы сейчас эту информацию проверяем. Также предоставим ее в правоохранительные органы», — заявил адвокат, добавив, что если сведения подтвердятся, то дело «примет другой оборот».

Во вторник, 20 июля, стало известно, что жена футбольного арбитра Владислава Безбородова изувечила сына Стаса Пьехи. Позже у мальчика диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, а также подозрение на сотрясение мозга. Сторона защиты намерена добиться возбуждения уголовного дела и привлечь женщину к ответственности.