У избитого соседкой сына Стаса Пьехи возникли осложнения

Российский певец Стас Пьеха, чей семилетний сын был избит соседкой, рассказал о состоянии ребенка. Об этом сообщает «Комсомольская правда».

Так, артист сообщил о том, что у мальчика возникли осложнения — тошнота. Кроме того, ребенка мучают головные боли. Он до сих пор проходит курс реабилитации после нападения соседки.

«Три дня назад, когда сын выписался, его вырвало. Мы на связи с врачами, сын проходит реабилитацию: и физическую, и психологическую», — сказал Пьеха. Сам артист сейчас находится на гастролях в Турции. С мальчиком осталась его мать Наталья.

Говоря об обидчице сына, Пьеха заявил, что хочет, чтобы ее наказали. «Хочу услышать ее извинения, искреннее раскаяние за то, что она сделала. Я хочу, чтобы эта ситуация послужила примером для всех, кто поднимет руку на ребенка, чтобы лишний раз он задумался и не сделал этого», — подчеркнул певец.

Скандал, связанный с женой футбольного арбитра Владислава Безбородова и семилетним сыном Стаса Пьехи, произошел 20 июля. Ирина Безбородова, которая является соседкой артиста, избила мальчика и его бабушку после того, как ребенок проткнул ее бассейн карандашом.