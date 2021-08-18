Избившая ребенка Стаса Пьехи соседка принесла публичные извинения

Соседка российского поп-певца Стаса Пьехи Ирина Безбородова принесла публичные извинения за избиение его сына. Она появилась на шоу «России 1» «Андрей Малахов. Прямой эфир», запись которого опубликована на YouTube.

Избившая ребенка женщина подчеркнула, что уже попросила прощения у артиста и его семьи, а также пожалела, что взрослые люди допустили такую ситуацию. «Я еще раз приношу извинения перед вами, Стас, потому что вы отец! Вы сейчас все правильно делаете. Поймите, я не била вашего ребенка», — сказала Безбородова.

Она попросила исполнителя дождаться результатов следствия, но тот ответил, что ему не о чем говорить с обидчицей сына. «Мне кажется, что у Ирины есть проблемы. Если это психиатрия, а не распущенность, то в моей клинике ей могут оказать помощь», — отреагировал Пьеха.

Скандал, связанный с женой футбольного арбитра Владислава Безбородова и семилетним сыном Стаса Пьехи, произошел 20 июля. Безбородова избила мальчика из-за испорченного надувного бассейна.