Драка врача и пациента в российской больнице попала на видео

В Тулуне Иркутской области врач подралась с пациентом, ожидающим приема. Инцидент, произошедший в российской больнице, попал на видео, его публикует группа города Черемхово во «ВКонтакте».

На опубликованные кадры попал больничный коридор, в котором столпились люди. Один из пациентов возмутился опозданием врача. По его словам, прием должен начаться в восемь утра, но медик задержался на час, из-за этого образовалась большая очередь.

«Тварь *****, медик *****, она меня на *** послала», — кричит пациент. В ответ врач выходит из кабинета и начинает драться с пациентом, ее пытается оттащить коллега.

После инцидента врача уволили, а пациенту, который, как оказалось, был пьян, грозит административный штраф. Об этом в своем Instagram написал мэр Тулуна Юрий Карих. Он призвал горожан быть терпимее, при этом не поддержал ни одну из конфликтующих сторон.

Ранее житель Москвы попытался посетить маленькую дочь в больнице, подрался с врачом и был госпитализирован. Мужчина снял конфликт с реаниматологом на видео. Ролик начинается с того, что гражданин требует объяснить, почему медик напал на него. «Смотрите, что вы мне сделали с лицом», — говорит он, показывая сломанный передний зуб.