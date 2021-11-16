В российском городе многодетную мать избили в трамвае из-за отсутствия маски

В Краснодаре пассажиры трамвая №10 избили мать четверых детей из-за отсутствия маски, женщина обратилась за помощью к адвокату, пишет «Комсомольская правда».

Инцидент произошел 13 ноября. По словам женщины, у нее не было с собой медицинской маски. «По громкоговорителю вагоновожатая объявила, что никуда не поедет, если я маску не надену», — вспоминает она.

Россиянка утверждает, что одна из пассажирок буквально вытолкнула ее из трамвая. Другие люди предпочли не вмешиваться в происходящее и снимали все на видео.

После потасовки жительница Краснодара направилась в больницу. Выяснилось, что в драке ей повредили глаз. Россиянка уже обратилась за помощью к адвокату.

Ранее во Владивостоке водитель автобуса подрался с пассажиром из-за сережки в ухе и выгнал его из автобуса, обвинив в гомосексуализме.