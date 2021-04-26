Москвич пришел к дочери в реанимацию и попал в больницу после драки с врачом

Житель Москвы попытался посетить маленькую дочь в больнице, подрался с врачом и сам был госпитализирован, пишет Telegram-канал Baza.

Мужчина снял конфликт с реаниматологом на видео. Ролик начинается с того, что гражданин требует объяснить, почему медик напал на него. «Смотрите, что вы мне сделали с лицом», — говорит он, показывая сломанный передний зуб.

В ответ врач ударил посетителя, на полу появились капли крови. «Уберите от меня руки, уберите от меня руки!» — кричит мужчина.

«Пойдем закончим. Ты мне губу разбил», — сообщает нападавший и снова начинает бить автора видеозаписи.

По данным канала, 28-летний пострадавший ранее без проблем ежедневно ходил по пропуску к годовалой дочери в Морозовскую детскую больницу, куда ее госпитализировали в реанимационное отделение с менингитом и стафилококком. Драка произошла 25 апреля, когда врач-реаниматолог попытался выгнать отца.

Отец девочки получил закрытые черепно-мозговые травмы, сотрясение мозга и ушибленные раны головы, он госпитализирован в НИИ Склифосовского. Оба участника конфликта написали заявления в полицию.