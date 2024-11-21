Пассажир снял на видео панику в качающемся от шторма самолете

Daily Mail: самолет Pegasus Airlines попал в сильный шторм на рейсе в Турции

Самолет Pegasus Airlines попал в сильный шторм во время рейса. Обстановку в салоне сняли на видео, которое публикует Daily Mail.

17 ноября лайнер выполнял полуторачасовой рейс из Стамбула в Мерсин, Турция, однако был вынужден совершить экстренную посадку в Кайсери. Из-за непогоды пилоты не могли посадить воздушное судно три часа.

Один из пассажиров записал на видео панику, которая началась в качающемся от ветра самолете. На кадрах слышны крики людей и видна буря за окном.

Отмечается, что после приземления в Кайсери к обеспокоенным пассажирам прибыли бригады медиков. В результате турбулентности никто не пострадал.

Ранее летевший из Турции в Россию самолет Red Wings сменил курс из-за сильного ветра и сел в незапланированном аэропорту. Пассажиров отправили в город назначения наземным трансфером.