По Москве ударит мощный шторм

Синоптик Тишковец: по Москве ударит пятибалльный шторм

21 ноября по Москве ударит пятибалльный шторм. О непогоде жителей российской столицы предупредил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец в Telegram-канале.

По его словам, с увеличением градиента атмосферного давления в первой половине дня в московском регионе скорость порывов ветра составит 15-18 метров в секунду. С каждым часом их мощность будет усиливаться и к вечеру достигнет 17-22 метров в секунду, а местами — 25 метров в секунду.

«Такой напор воздуха эквивалентен давлению ветра силой 32-44 килограммам на метр площади», — отметил синоптик. Он предупредил, что мощные порывы могут стать причиной падения деревьев и различных конструкций, повреждения кровли крыш и обрыва линий электропередач.

Согласно прогнозам, пик штормового ветра придется на период с 17:00 до 22:00. В пятницу напор воздуха ослабнет до 10-15 метров в секунду.

Ранее сообщалось, что по итогам 21 ноября в Москве выпадет от 17 до 24,5 миллиметра осадков, что составляет около 40-50 процентов месячной нормы.