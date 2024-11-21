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13:33, 21 ноября 2024Экономика

По Москве ударит мощный шторм

Синоптик Тишковец: по Москве ударит пятибалльный шторм
Александра Качан (Редактор)

Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ

21 ноября по Москве ударит пятибалльный шторм. О непогоде жителей российской столицы предупредил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец в Telegram-канале.

По его словам, с увеличением градиента атмосферного давления в первой половине дня в московском регионе скорость порывов ветра составит 15-18 метров в секунду. С каждым часом их мощность будет усиливаться и к вечеру достигнет 17-22 метров в секунду, а местами — 25 метров в секунду.

«Такой напор воздуха эквивалентен давлению ветра силой 32-44 килограммам на метр площади», — отметил синоптик. Он предупредил, что мощные порывы могут стать причиной падения деревьев и различных конструкций, повреждения кровли крыш и обрыва линий электропередач.

Согласно прогнозам, пик штормового ветра придется на период с 17:00 до 22:00. В пятницу напор воздуха ослабнет до 10-15 метров в секунду.

Ранее сообщалось, что по итогам 21 ноября в Москве выпадет от 17 до 24,5 миллиметра осадков, что составляет около 40-50 процентов месячной нормы.

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