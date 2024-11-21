Получивший благодарность от правительства российский учитель попал в аварию

В Курской области попал в аварию учитель, получивший благодарность от кабмина

Учитель школы Евгений Понарин, получивший благодарность от кабмина России, попал в аварию в Курской области. Об этом сообщает Telegram-канал РЕН ТВ со ссылкой на собственный источник.

ЧП произошло на одной из дорог в регионе, где столкнулись два автомобиля.

Преподаватель на данный момент находится в тяжелом состоянии. Врачи диагностировали у него закрытую черепно-мозговую травму и перелом костей лицевого скелета. Есть ли еще пострадавшие при аварии, на данный момент неизвестно.

Ранее рейсовый автобус с 30 пассажирами попал в ДТП под Выборгом в Ленинградской области, пострадали шесть человек. Известно, что водитель общественного транспорта съехал в кювет и врезался в бетонный блок.