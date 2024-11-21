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04:00, 21 ноября 2024Интернет и СМИ

Девушка случайно отправила преподавателю личное сообщение и получила неожиданный ответ

Олег Давыдов
Олег Давыдов (Редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Unsplash

Пользовательница Reddit с ником Crystal_Serenity поделилась историей о том, как она случайно отправила преподавателю личное сообщение и получила неожиданный ответ. Девушка призналась, что в результате задумалась о переезде в другую страну.

«Мне нужно было сдать большое эссе перед одним из занятий сегодня. Я не спала всю ночь и писала его. (...) Я закончила работать в шесть часов утра и отправила его своему преподавателю по электронной почте. Я была очень уставшей и сразу заснула», — рассказала авторша поста.

Когда девушка проснулась, то увидела сообщение от преподавателя о том, что она отправила не тот файл. Когда рассказчица открыла письмо, то поняла, что по ошибке переслала голосовое сообщение, в котором она плакала из-за расставания с бойфрендом.

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«Хуже того, мой преподаватель написал еще одно сообщение: "Не торопитесь и отправьте эссе, когда будете готовы"», — пожаловалась девушка. Она добавила, что испытала стыд и задумалась над тем, чтобы бросить учебу и переехать в другую страну.

Большинство комментаторов посоветовали рассказчице не переживать из-за случившегося. «Однажды вы посмеетесь над этим. Кроме того, ваш профессор тоже человек. Это не конец света. Не поймите меня неправильно — я бы на вашем месте тоже умер от стыда. Но все пройдет», — поддержал девушку один из участников обсуждения.

Ранее другая пользовательница Reddit поделилась историей о том, как она получила запрос на добавление в друзья в сети и узнала неожиданную правду о муже. В результате женщина решила подать на развод.

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