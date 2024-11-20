Женщина получила запрос на добавление в друзья в сети и узнала неожиданную правду о муже

Пользовательница Reddit поделилась историей о том, как получила запрос на добавление в друзья в сети и узнала неожиданную правду о муже. В результате женщина подала на развод.

Автор поста написала, что считала свой брак с мужем Джеймсом идеальным. По ее словам, супруг много работал, но всегда находил время для семейных ужинов и свиданий, пока его командировки не стали слишком частыми.

Недавно, как рассказала автор истории, она получила запрос на добавление в друзья в соцсети от женщины по имени Лиза. «Когда я просмотрела ее аккаунт, моя челюсть упала. На основной фотографии ее профиля был Джеймс — мой муж и она. И двое детей, похожих на него», — возмутилась рассказчица. Героиня история связалась с Лизой и выяснила, что Джеймс — также и ее муж.

«Оказалось, Джеймс годами жил на две семьи. Когда я поговорила с ним об этом, он сказал, что хотел сделать всех счастливыми», — рассказала автор. В итоге женщина решила подать на развод. В комментариях постом многие усомнились в реалистичности истории. Другие же отметили, что знают людей, которые жили на две семьи.

Ранее пользователь Reddit поделился историей о том, как он узнал неожиданную правду о жене спустя 14 лет брака. В комментариях он получил совет развестись.