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14:14, 21 ноября 2024Культура

Прощание с премьером Мариинского театра завершилось овациями

В Санкт-Петербурге прошла церемония прощания с артистом балета Шкляровым
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Петр Ковалев / ТАСС

Церемония прощания с премьером Мариинского театра Владимиром Шкляровым в Санкт-Петербурге завершилась овациями. Об этом сообщает РИА Новости.

«Мы будем делать все, чтобы Мариинский театр был таким, каким бы хотел видеть его Володя», — сказал художественный руководитель и генеральный директор Мариинского театра, генеральный директор Большого театра Валерий Гергиев. Он также назвал Шклярова блистательным танцовщиком.

Вице-губернатор Петербурга Борис Пиотровский отметил, что артист открыл искусство балета для молодого поколения.

Ранее появились подробности последних дней жизни премьера Мариинского театра.

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