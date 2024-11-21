Прощание с премьером Мариинского театра завершилось овациями

В Санкт-Петербурге прошла церемония прощания с артистом балета Шкляровым

Церемония прощания с премьером Мариинского театра Владимиром Шкляровым в Санкт-Петербурге завершилась овациями. Об этом сообщает РИА Новости.

«Мы будем делать все, чтобы Мариинский театр был таким, каким бы хотел видеть его Володя», — сказал художественный руководитель и генеральный директор Мариинского театра, генеральный директор Большого театра Валерий Гергиев. Он также назвал Шклярова блистательным танцовщиком.

Вице-губернатор Петербурга Борис Пиотровский отметил, что артист открыл искусство балета для молодого поколения.

Ранее появились подробности последних дней жизни премьера Мариинского театра.