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21:01, 16 ноября 2024Культура

Появились подробности последних дней жизни премьера Мариинского театра

Премьер Мариинского театра Шкляров погиб за два дня до сложной операции
Марк Леонов
Марк Леонов (Редактор отдела «Россия»)
Владимир Шкляров

Владимир Шкляров. Фото: Вячеслав Прокофьев / ТАСС

Премьер Мариинского театра Владимир Шкляров погиб за два дня до сложной операции и длительное время принимал обезболивающие препараты. Эти подробности последних дней жизни Шклярова появились в распоряжении РИА Новости.

По сообщению собеседника агентства, операция была назначена на 18 ноября. «У Владимира Шклярова была травма спины, и на понедельник (...) была назначена сложная операция на позвоночнике. Все это время он принимал серьезные обезболивающие лекарства», — рассказали в Мариинском театре.

Ранее в Главном следственном управлении Следственного комитета по Санкт-Петербургу сообщили, что по факту гибели артиста балета проводится проверка.

О гибели ведущего артиста Мариинского театра стало известно 16 ноября. Предположительно, он мог сорваться и упасть с балкона.

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