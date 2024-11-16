Появились подробности последних дней жизни премьера Мариинского театра

Премьер Мариинского театра Шкляров погиб за два дня до сложной операции

Премьер Мариинского театра Владимир Шкляров погиб за два дня до сложной операции и длительное время принимал обезболивающие препараты. Эти подробности последних дней жизни Шклярова появились в распоряжении РИА Новости.

По сообщению собеседника агентства, операция была назначена на 18 ноября. «У Владимира Шклярова была травма спины, и на понедельник (...) была назначена сложная операция на позвоночнике. Все это время он принимал серьезные обезболивающие лекарства», — рассказали в Мариинском театре.

Ранее в Главном следственном управлении Следственного комитета по Санкт-Петербургу сообщили, что по факту гибели артиста балета проводится проверка.

О гибели ведущего артиста Мариинского театра стало известно 16 ноября. Предположительно, он мог сорваться и упасть с балкона.