Раскрыта причина смерти ведущего солиста Мариинского театра

«78 Новости»: погибший в 39 лет премьер Мариинки Шкляров сорвался с балкона

Предварительную причину смерти ведущего солиста Мариинского театра Владимира Шклярова, ушедшего из жизни в возрасте 39 лет, раскрыл источник «78 Новости». По данным издания, премьер Мариинки страдал от алкогольной и наркотической зависимости.

Накануне вечером артист балета попросил бывшую супругу запереть его в квартире, чтобы он не мог пойти за запрещенными веществами. В результате ему все же удалось покинуть свое жилище через балкон. Так он оказался в квартире соседей, которых не было дома. При попытке вернуться в свою квартиру тем же путем он сорвался и упал.

О смерти артиста Мариинского театра стало известно ранее в субботу, 16 ноября. Эту информацию подтвердили как в культурном учреждении, так и коллеги Шклярова.

