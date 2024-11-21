Путин пообещал предупреждать мирных граждан при применении «Орешника»

Путин: Россия будет предупреждать мирных граждан при применении «Орешника»

Москва в случае применения гиперзвуковых систем наподобие «Орешника» будет заранее предупреждать мирных граждан тех мест, по которым наносится удар, в том числе на Украине. Об этом заявил президент России Владимир Путин, видео его обращения опубликовано в Telegram-канале Кремля.

«Выбирая объекты для поражения такими системами, как "Орешник" на территории Украины, мы будем заранее предлагать мирным жителям, а также просить находящихся там граждан дружественных государств покинуть опасные зоны», — заявил российский лидер.

Он добавил, что Москва будет выпускать предупреждения открыто и публично, поскольку подобная информация не поможет вражеским системам противовоздушной обороны перехватить российские гиперзвуковоые ракеты.

Ранее после удара по «Южмашу» на Украине заявили о применении Москвой межконтинентальной баллистической ракеты. По словам президента Украины Владимира Зеленского, Киев проводит в отношении новой ракеты экспертизу.