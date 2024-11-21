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12:52, 21 ноября 2024Наука и техника

Регулятор разрешит SpaceX запускать Starship в пять раз чаще

Американский регулятор разрешит SpaceX запускать Starship в пять раз чаще
Иван Потапов
Иван Потапов

Фото: Gene Blevins / Reuters

Федеральное управление гражданской авиации США разрешит компании SpaceX запускать многоразовую транспортную систему Starship с космодрома в Starbase в Южном Техасе в пять раз чаще. Об этом сообщает издание ArsTechnica.

Лимит на запуски системы американским регулятором повышен с 5 до 25 в год. Соответствующее решение управлением было озвучено на следующий день после шестых летных испытаний Starship.

По сообщению регулятора, изменение лицензии не потребует пересмотра данных и документации, касающихся влияния многоразовой ракеты на окружающую среду.

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Общественное обсуждение решения управления продлится до 17 января, после чего изменения, вероятно, вступят в силу.

Ранее издание SpaceNews заметило, что в ходе шестых летных испытаний многоразовой транспортной системы Starship не удалось поймать ее первую ступень — ускоритель Super Heavy, однако вторая ступень — корабль Starship — выполнила маневры на околоземной орбите.

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