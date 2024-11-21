Россиян предупредили об опасных последствиях ОРВИ

Врач Серебрякова заявила, что из-за ОРВИ может ухудшиться слух

Врач-офтальмолог Дмитрий Дементьев и врач-сурдолог и оториноларинголог Юлия Серебрякова в эфире программы «О самом главном» на канале «Россия 1» предупредили россиян об опасных последствиях ОРВИ в виде ухудшения слуха и зрения. Выпуск программы доступен на платформе «Смотрим».

Специалисты рассказали, что вирусные заболевания могут привести к осложнениям, связанным с органами слуха и зрения. «Они могут вызывать такие осложнения со стороны органа слуха, как, например, острая тугоухость», — заявила Серебрякова.

Дементьев добавил, что также вирусные заболевания могут поражать орган зрения. Например, сообщил врач, у человека с ОРВИ может развиться конъюнктивит или кератит, поражающий роговицу глаза. «Вирус может поражать и орган слуха, и орган зрения одновременно», — заключил офтальмолог.

Ранее Дементьев назвал симптомы, при которых человеку следует немедленно обратиться за медицинской помощью. Таковыми он счел точечные кровоизлияния в глазу и безболезненное ухудшение зрения.