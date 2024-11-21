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11:26, 22 ноября 2024Ценности

Россиянам назвали признаки безвкусицы в стиле

CDEK.Shopping: более трех цветов в одном образе назвали признаком безвкусицы
Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: Unsplash

Модный эксперт CDEK.Shopping Елизавета Попова назвала признаки безвкусицы в стиле. Ее комментарий попал в распоряжение «Ленты.ру».

По словам Поповой, не следует сочетать более трех цветов в одном образе. «Лучший вариант — палитра из трех оттенков. При этом они должны сочетаться между собой», — отметила она и добавила, что при составлении монохромного наряда важно подобрать вещи исключительно одного оттенка. «Поэтому чаще они собраны в белом или черном цветах», — напомнила она.

Кроме того, лучше добавлять к наряду всего один акцент, считает собеседница издания. Так, если вы отдаете предпочтение яркой сумке, то украшения подбирайте лаконичные. «Наличие нескольких акцентов создает впечатление, что вы собирались в спешке и надели то, что первым попалось под руку», — пояснила специалистка.

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Выдает безвкусицу и неопрятные детали во внешнем виде. «Вещи ни в коем случае не должны быть мятыми, закатанными или даже грязными. Следите и ухаживайте за своим гардеробом», — уточнила Попова.

В заключение эксперт призвала отказаться от спортивных элементов в классических образах. «Есть откровенные недоразумения — вечернее платье с кроссовками или свитшот с классическими строгими брюками. Обычно мы допускаем такую ошибку, преследуя свой комфорт и установку, что спорт-шик в тренде», — заключила она.

Ранее в ноябре сообщалось, что пикантный тренд из 1990-х вновь вернулся в моду.

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