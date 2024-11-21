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14:54, 21 ноября 2024Экономика

Россиянам назвали условия для отсутствия продавца при сделках с жильем

Депутат Гаврилов: болезнь дает право продавцу отсутствовать при сделке с жильем
Нина Ташевская
Нина Ташевская (Редактор отдела «Среда обитания»)

Фото: Maksim Konstantinov / Globallookpress.com

Россияне имеют право отсутствовать при продаже квартиры в случае болезни или срочного отъезда. Условия заключения таких сделок с жильем назвал глава комитета Госдумы по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям Сергей Гаврилов, пишет NEWS.ru.

Однако в подобных случаях владельцу недвижимости придется оформить доверенность на супруга, родственника или другое поверенное лицо.

«Все положения о доверенности регламентируются главой 10 Гражданского кодекса Российской Федерации. В доверенности указывают паспортные данные уполномоченного представителя, список действий, на которые он получает эти права, адрес квартиры, дату составления. Для оформления доверенности вам необходимо будет обратиться в нотариальную контору», — пояснил парламентарий.

В остальных случаях собственник должен лично присутствовать во время сделки и подписывать договор купли-продажи, подчеркнул Гаврилов.

Ранее россиянам назвали выгодный период для покупки недвижимости. Сильнее всего сэкономить получится, когда ипотечные ставки опустятся до 10-12 процентов годовых. Однако в ближайшее время такая ситуация на российском рынке не наступит, предупредили эксперты.

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