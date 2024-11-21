Россиянин предстанет перед судом за смертельные издевательства и избиения падчерицы

В Свердловской области осудят мужчину за жестокие истязания и убийство ребенка

В Свердловской области перед судом предстанет житель Первоуральска, обвиненный в истязании двухлетней дочери своей сожительницы и расправе над ней. Об этом «Ленте.ру» сообщили в прокуратуре области.

По версии следствия, с октября по декабрь 2023 года мужчина регулярно наносил ребенку побои и совершал над ним насильственные действия с особой жестокостью и издевательствами.

Так, например, мужчина бил девочку по туловищу, ягодицам и конечностям ремнем и кулаками по голове и животу за плохое, по его мнению, поведение. В частности, в ноябре 2023 года он нанес падчерице, когда она сидела на горшке, не менее пяти ударов по голове кулаком — девочка трижды ударилась о стену ванной комнаты и упала на пол. После этого мужчина схватил ее за руку и бросил в ванную.

3 декабря 2023 года обвиняемый связал скотчем ноги двухлетней девочке, посадил ее на горшок, завел ее руки за спину и связал также скотчем. В неподвижном состоянии ребенок просидел около получаса. В тот же день мужчина, находясь под воздействием наркотиков, решил расправиться с девочкой — два дня он наносил ей побои руками и ногами по телу, голове и конечностям. А 5 декабря схватил ребенка за шею и не менее четырех раз силой прижал лицом к матрасу, а после поднял на уровень своей головы и бросил на пол. В результате девочка ударилась головой о металлические сани. Она не выжила.

Мужчине грозит пожизненное заключение. Известно, что ранее он был неоднократно судим.

Ранее сообщалось, что в Татарстане суд приговорил мужчину к 20 годам за растление малолетней.

