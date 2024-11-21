Россиянке трамваем отрезало ноги

В Магнитогорске женщине трамваем отрезало ноги

В Магнитогорске 71-летней женщине трамваем отрезало ноги. Водитель общественного транспорта не заметила, как переехала россиянку и проследовала дальше по маршруту, пишет 74.RU.

По данным издания, пенсионерка переходила проезжую часть на зеленый сигнал светофора справа от трамвая, когда ее переехали. Водитель не почувствовала, что сбила человека и оставила место ДТП.

В Госавтоинспекции уточнили, что стаж водителя трамвая составляет 24 года, за нарушения правил дорожного движения она ранее не привлекалась.

Пострадавшую прооперировали — ей пришлось ампутировать конечности. Помимо этого, у нее диагностировали перелом черепа. Сейчас женщина находится в реанимации.

Ранее в Челябинске трамвай переехал мужчину, спасти его не удалось. Ведется следствие.