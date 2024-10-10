В российском городе трамвай переехал мужчину

В Челябинске трамвай переехал мужчину на Новороссийской улице

В Челябинске трамвай переехал мужчину на Новороссийской улице. Об этом сообщили в региональном управлении МВД России.

В ведомстве разъяснили, что горожанин переходил трамвайные пути, когда попал под колеса транспортного средства.

Жителя Челябинска спасти не удалось. Какие именно травмы он получил, не раскрывалось.

Сейчас следователи начали устанавливать другие обстоятельства случившегося.

До этого стало известно, что в Екатеринбурге у 66-летнего пассажира трамвая взорвался газовый баллончик.

Тогда в результате инцидента в российском городе у одного мужчины в салоне выбило из рук телефон, который отлетел ему в колено. Прибывшие на место врачи диагностировали перелом надколенника, однако от госпитализации пассажир отказался.

Владельца баллончика задержали сотрудники полиции. Оперативники его допросили и заявили, что инцидент не имеет отношения к криминалу.