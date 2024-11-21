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10:36, 21 ноября 2024Силовые структуры

Российский математик стал фигурантом дела о призывах к терроризму

РИА: против математика Вербицкого, призывавшего к ударам по РФ, возбудили дело
Анна Габай (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Екатерина Якель / «Лента.ру»

Против математика Михаила Вербицкого возбудили дело — утверждается, что он призывал к ударам по России. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в силовых структурах.

По словам источника агентства, возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 205.2 УК РФ («Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности»). Отмечается, что сейчас 55-летний математик находится за границей.

По информации Life, Вербицкий критиковал правительство России и специальную военную операцию (СВО) и выражал сомнения в официальной версии теракта в «Крокус Сити Холл».

Ранее сообщалось, что в Екатеринбурге преподаватель истории и обществознания прокомментировал прокомментировал теракт на Крымском мосту в беседе с учениками девятых классов и допустил высказывания, оправдывающие терроризм.

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