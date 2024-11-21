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08:44, 21 ноября 2024Россия

Российский офицер захватил секретную карту и устроил засаду на ВСУ

Минобороны рассказало о захватившем секретную карту ВСУ лейтенанте
Алан Босиков
Алан Босиков (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

Лейтенант армии России Никита Петров захватил секретную карту Вооруженных сил Украины (ВСУ) и устроил засаду на подразделение противника. Об этом рассказало Минобороны в Telegram.

Описанное военным ведомством событие произошло в 2023-м году. Тогда взвод Петрова выполнял задачу по захвату опорного пункта. Там офицер обнаружил карту, на которой были отмечены места дислокации украинских солдат.

Затем лейтенант и его подчиненные вскрыли передвижение украинских солдат, и командир принял решение устроить засаду. В результате действий подразделения было уничтожено свыше 50 солдат ВСУ и семь единиц бронетехники, в том числе три танка.

За проявленные в бою качества офицеру присвоили звание Героя России.

Ранее получивший ранение в бою участник спецоперации 17 дней провел в окопе и отпилил себе ногу ножом. Перед этим мужчина самостоятельно вколол последнюю ампулу обезболивающего.

ЖЗЛ
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