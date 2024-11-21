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01:09, 21 ноября 2024Россия

Политолог назвал решение Байдена по использованию ATACMS жестом отчаяния

Политолог Кортунов: Байден разрешил удары ATACMS ввиду скорого ухода с поста
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)
Джо Байден

Джо Байден. Фото: Global Look Press

Президент США Джо Байден разрешил использование ракет большой дальности ATACMS для ударов по российской территории ввиду скорого ухода с поста, заявил научный руководитель Российского совета по международным делам (РСМД) Андрей Кортунов. Об этом пишет газета «Известия».

Он назвал это «определенным жестом отчаяния». Как отметил эксперт, никто не знает, поддержит подобное решение команда избранного главы США Дональда Трампа или нет. Кортунов напомнил, что Байден использует все возможности, которые остаются в распоряжении администрации.

«Это и последний транш военной помощи, и это вероятно принятое решение по ударам вглубь РФ. Все, что возможно, сейчас и делается», — объяснил политолог.

Ранее Минобороны РФ подтвердило удар с использованием ATACMS по Брянской области.

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