Самый скандальный номинант Трампа отказался от своей должности

Guardian: скандальный номинант Трампа Гетц отказался от поста генпрокурора

Кандидат на пост генерального прокурора член Палаты представителей Конгресса США Мэтт Гетц, которого номинировал избранный президент США Дональд Трамп, отказался от этой должности. Об этом сообщает The Guardian.

«У меня были прекрасные встречи с сенаторами. И я искренне ценю их обратную связь касательно номинации — и невероятную поддержку столь многих. Хотя желание было сильным, сейчас очевидно, что моя кандидатура на пост генпрокурора несправедливо стала отвлекать от важного процесса по передаче власти будущей администрации Трампа», — отметил политик.

По словам Гетца, он не видит смысла в «затянувшейся вашингтонской драке» за этот пост, поэтому он решил снять свою кандидатуру. Он также подчеркнул, что остается полностью привержен идее, что Дональд Трамп станет «самым успешным американским президентом в истории, который сможет спасти США».