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12:03, 14 ноября 2024Мир

В Минюсте США оказались ошеломлены идеей Трампа

Politico: Минюст США назвал безумием выбор Трампом нового главы ведомства
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Mike Blake / Reuters

Сотрудники Министерства юстиции США протестуют против идеи переизбранного экс-президента США Дональда Трампа назначить конгрессмена от республиканцев Мэтта Гетца новым главой ведомства. Об этом пишет журнал Politico.

Как указал изданию один из представителей Минюста, выбор Трампа стал для него и его коллег «по-настоящему ошеломляющим». Другой источник и вовсе назвал выдвижение кандидатуры Гетца на пост безумием.

«Это совершенно дико. Это настолько выходит за рамки, что просто шокирует», — сказал собеседник журнала.

Ранее Трамп назвал Гетца, уличенного правоохранителями в употреблении наркотиков, нецелевом использовании средств избирательной кампании, а также против которого ранее велось уголовное дело по обвинению в торговле людьми и сексуальной эксплуатации людей, «крайне одаренным и упорным юристом».

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