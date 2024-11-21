Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
19:11, 21 ноября 2024Силовые структуры

Жителя российского региона отправили в СИЗО за избиение дочери ремнем

Уголовник из Калининграда оказался в СИЗО за избиение восьмилетней девочки
Владимир Седов
Владимир Седов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Алексей Филиппов / РИА Новости

В Калининградской области 39-летнего россиянина задержали за истязание 8-летней дочери. Об этом в четверг, 21 ноября, со ссылкой на пресс-службу регионального управления Следственного комитета России (СКР) сообщает РИА Новости.

По данным следствия, ранее судимый мужчина регулярно избивал несовершеннолетнюю девочку, в том числе с применением кожаного ремня. Инспекторы обнаружили на ее теле множественные следы побоев. Ребенка изъяли из семьи и поместили в лечебное учреждение, где ей оказывают помощь.

21 ноября в Адыгее следователи предъявили обвинение родителям, забившим малолетнюю дочь.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      МУС выдал ордер на арест премьер-министра Израиля. В чем его обвиняют и как на это отреагировали в мире?

      Пролет беспилотника над многоквартирными домами в российском городе сняли на видео

      Млечный Путь оказался уникальной галактикой

      В ООН ордер на арест Нетаньяху назвали дипломатическим терроризмом

      На Украине заявили о повреждении трех ТЭС

      Глава IIHF назвал опасность для Овечкина при погоне за рекордом Гретцки

      Советник Трампа по национальной безопасности пригрозил МУС и ООН ответом за антисемитизм

      Возле российской школы появился необычный знак

      В Британии заявили о страхе перед Россией после удара ракетами Storm Shadow

      В Германии назвали верным одно решение Шольца по Украине

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше