Жителя российского региона отправили в СИЗО за избиение дочери ремнем

Уголовник из Калининграда оказался в СИЗО за избиение восьмилетней девочки

В Калининградской области 39-летнего россиянина задержали за истязание 8-летней дочери. Об этом в четверг, 21 ноября, со ссылкой на пресс-службу регионального управления Следственного комитета России (СКР) сообщает РИА Новости.

По данным следствия, ранее судимый мужчина регулярно избивал несовершеннолетнюю девочку, в том числе с применением кожаного ремня. Инспекторы обнаружили на ее теле множественные следы побоев. Ребенка изъяли из семьи и поместили в лечебное учреждение, где ей оказывают помощь.

21 ноября в Адыгее следователи предъявили обвинение родителям, забившим малолетнюю дочь.