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12:59, 21 ноября 2024Силовые структуры

В российском регионе осудят забивших малолетнюю дочь родителей

В Адыгее следователи предъявили обвинение родителям, убившим 3-летнюю дочь
Артем Соколов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Сафрон Голиков / Коммерсантъ

В Адыгее следователи предъявили обвинение родителям забившим свою малолетнюю дочь. Об этом «Ленте.ру» сообщили в следственном управлении Следственного комитета (СК) России по Республике Адыгея.

Матери ребенка предъявлено обвинение по статьям 111 («Причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего»), 117 («Истязание, совершенное группой лиц, в отношении несовершеннолетнего, находящегося в беспомощном состоянии с особой жестокостью»), 156 («Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего») и 159.2 («Мошенничество при получении выплат») УК РФ.

Отец обвиняется по статьям 117 («Истязание, совершенное группой лиц, в отношении несовершеннолетнего, находящегося в беспомощном состоянии с особой жестокостью») и 156 («Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего») УК РФ.

По данным следствия, родители ненадлежащим образом исполняли свои обязанности по воспитанию, девочка регулярно подвергалась избиениям. 30 мая мать ребенка нанесла ей удары по спине, причинив тяжкие телесные повреждения. Дочка получила травмы несовместимые с жизнью.

Женщина также обратилась в социальные органы для назначения мер социальной поддержки, предоставив для оформления заведомо ложные документы. В результате ей было выплачено пособие более 100 тысяч рублей.

Ранее сообщалось, что следователи возбудили еще два дела после истязания трехлетней девочки в Адыгее.

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