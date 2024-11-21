Культура
ВсеКиноСериалыМузыкаКнигиИскусствоТеатрФотография
13:42, 21 ноября 2024Культура

Солистка Artik & Asti выйдет замуж

Солистка Artik & Asti Севиль и певец TONI объявили о помолвке
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

Участница третьего сезона музыкального шоу «Голос» на Первом канале, солистка группы Artik & Asti Севиль Велиева, известная как Seville, и певец TONI (настоящее имя — Антон Гайворонский) объявили о помолвке. Об этом пишет Peopletalk.

О том, что музыкант сделал предложение исполнительнице, стало известно на дне рождения Велиевой. Отмечается, что пара не хотела делать официальных заявлений, но один из музыкантов проговорился в микрофон. В итоге артисты не стали отрицать новости о помолвке.

Ранее сообщалось, что лидер Artik & Asti Артем Умрихин (Artik) покинул группу. При этом отмечалось, что уехавший в январе прошлого года в ОАЭ артист продолжает зарабатывать в России.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Россия сменила тактику в зоне СВО из-за ударов Storm Shadow и ATACMS. Что ждет Украину?

      Названы самые популярные iPhone

      Боец СВО стал мэром российского города

      Россиянам назвали условия для отсутствия продавца при сделках с жильем

      Польша вернула на аэродромы поднятые из-за тревоги на Украине истребители

      Россиянка заявила в полицию о детской порнографии после прочтения комиксов

      Захарова раскрыла подробности поступившего ей во время брифинга звонка

      Перечислены самые необычные покупки россиян в дни распродаж

      В Киеве отказались считать решающим разрешение на удары ATACMS

      Рост мировых цен на нефть объяснили

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше