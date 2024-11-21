Солистка Artik & Asti выйдет замуж

Солистка Artik & Asti Севиль и певец TONI объявили о помолвке

Участница третьего сезона музыкального шоу «Голос» на Первом канале, солистка группы Artik & Asti Севиль Велиева, известная как Seville, и певец TONI (настоящее имя — Антон Гайворонский) объявили о помолвке. Об этом пишет Peopletalk.

О том, что музыкант сделал предложение исполнительнице, стало известно на дне рождения Велиевой. Отмечается, что пара не хотела делать официальных заявлений, но один из музыкантов проговорился в микрофон. В итоге артисты не стали отрицать новости о помолвке.

Ранее сообщалось, что лидер Artik & Asti Артем Умрихин (Artik) покинул группу. При этом отмечалось, что уехавший в январе прошлого года в ОАЭ артист продолжает зарабатывать в России.