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14:21, 14 ноября 2024Культура

Лидер Artik & Asti покинул группу

Shot: лидер Artik & Asti Артем Умрихин покинул группу
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Komsomolskaya Pravda / Globallookpress.com

Лидер Artik & Asti Артем Умрихин (Artik) покинул группу. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

При этом, по данным источника, уехавший в январе прошлого года в ОАЭ артист продолжает зарабатывать в России. «Его подопечная певица Севиль активно гастролирует и берет корпоративы как группа Artik & Asti», — говорится в сообщении.

Отмечается, что за 45 минут выступления на мероприятии исполнительница просит шесть миллионов рублей.

В феврале отказ лидера группы Artik & Asti выступать перед россиянами опровергли. При этом тогда представитель музыканта подтвердила, что Умрихин действительно редко выступает.

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