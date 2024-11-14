Лидер Artik & Asti покинул группу

Shot: лидер Artik & Asti Артем Умрихин покинул группу

Лидер Artik & Asti Артем Умрихин (Artik) покинул группу. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

При этом, по данным источника, уехавший в январе прошлого года в ОАЭ артист продолжает зарабатывать в России. «Его подопечная певица Севиль активно гастролирует и берет корпоративы как группа Artik & Asti», — говорится в сообщении.

Отмечается, что за 45 минут выступления на мероприятии исполнительница просит шесть миллионов рублей.

В феврале отказ лидера группы Artik & Asti выступать перед россиянами опровергли. При этом тогда представитель музыканта подтвердила, что Умрихин действительно редко выступает.