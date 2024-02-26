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18:18, 26 февраля 2024Культура

Отказ участника группы Artik & Asti выступать перед россиянами опровергли

Представитель Артема Умрихина опроверг его отказ выступать перед россиянами

Фото: Алексей Майшев / РИА Новости

Отказ лидера группы Artik & Asti Артема Умрихина выступать перед россиянами опровергли. Об этом заявил представитель музыканта, сообщает издание «Страсти».

«Артем выступает в России, в Сети можно найти видео его выступлений в Нижнем Новгороде, с Дня города в Туле, что абсолютно опровергает ложную информацию о нежелании Артема выступать перед россиянами», — сказала Александра Шамис.

При этом она подтвердила, что сейчас Умрихин действительно редко выступает. «Не только в России, но и за ее пределами. На сегодняшний день Артем сосредоточен на продюсерской деятельности», — заключила представитель группы.

Ранее сообщалось, что на музыкальный лейбл «Феникс», сооснователем которого является певица Анна Asti (настоящее имя — Анна Дзюба), подали в суд и потребовали более полумиллиона рублей.

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