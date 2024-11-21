Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
11:00, 21 ноября 2024Силовые структуры

Сотрудник российского учреждения разгласил гостайну и получил условный срок

Челябинский суд дал 2 года условно сотруднику учреждения за разглашение гостайны
Олеся Мицкевич (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ

В Челябинской области сотрудники ФСБ совместно с Управлением собственной безопасности регионального управления ФСИН России пресекли разглашение государственной тайны со стороны сотрудника пенитенциарного учреждения. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе УФСБ по региону.

По данным ведомства, злоумышленник в нарушение закона разгласил одному из следственно-арестованных сведения, которые имеют степень секретности «совершенно секретно». В отношении него было возбуждено и расследовано уголовное дело по статье 283 («Разглашение сведений, составляющих государственную тайну, лицом, которому она была доверена по службе») УК РФ.

19 ноября Челябинский областной суд признал сотрудника виновным и приговорил к двум годам лишения свободы условно. Ему также запретили занимать определенные должности в органах сроком на один год.

Ранее в Нижегородской области бывшего начальника отдела защиты государственной тайны МЧС заподозрили в раскрытии секретных данных.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Зеленского упрекнули в желании сровнять свою страну с землей. В США призвали Украину быть благодарной Путину за терпение

      Китай закупился российским алюминием на максимальную сумму

      Неизвестный с ножом напал на сортировочный центр Wildberries и ранил двух охранников

      В России предложили модернизировать зенитки 1960 года

      Директора трех сотрудничавших с Минобороны России фирм получили сроки за хищение миллионов

      Рогов сообщил о водружении флага России в центре Курахово

      Актер из «Глухаря» с третьей попытки отдал деньги мошенникам

      Глава Еврокомиссии спасла человека и уехала на черном «Мерседесе»

      На Украине ввели веерные отключения электроэнергии

      Популярная певица вышла в свет в облегающем наряде без нижнего белья

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше