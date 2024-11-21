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19:24, 21 ноября 2024Мир

Советник Трампа по национальной безопасности пригрозил МУС и ООН ответом за антисемитизм

Советник Трампа Уолтц: МУС и ООН получат решительный ответ за антисемитизм
Максим Габриелян (редактор отдела «Мир»)
Майк Уолтц

Майк Уолтц. Фото: Mike Segar / Reuters

Международный уголовный суд (МУС) и ООН получат решительный ответ от США за антисемитизм из-за своего решения арестовать премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху и экс-главу Минобороны страны Йоава Галанта. Об этом написал советник избранного президента США Дональда Трампа по национальной безопасности Майкл Уолтц в своем аккаунте в социальной сети X.

«Израиль законно защищал свой народ и границы от геноцидных террористов. Вы можете ожидать решительного ответа на антисемитскую предвзятость МУС и ООН в январе», — заявил политик.

Уолтц также добавил, что МУС как инстанция не заслуживает доверия, и Соединенные Штаты решительно отвергают подобные постановления.

Ранее официальный представитель Управления верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ) Джереми Лоуренс, комментируя решение судебной инстанции арестовать премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху, заявил, что страны-члены Международного уголовного суда (МУС) и Римского статута должны исполнять его решения.

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