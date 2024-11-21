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17:44, 21 ноября 2024Мир

В ООН отреагировали на решение МУС арестовать Нетаньяху

ООН: страны — члены МУС должны исполнять его решения
Максим Габриелян (редактор отдела «Мир»)
Биньямин Нетаньяху

Биньямин Нетаньяху. Фото: Amir Cohen / Reuters

Страны — члены Международного уголовного суда (МУС) и Римского статута должны исполнять его решения. Об этом заявил официальный представитель Управления верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ) Джереми Лоуренс, комментируя решение судебной инстанции арестовать премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху, передает РИА Новости.

«Мы полностью поддерживаем его [МУС] работу по привлечению к ответственности за наиболее тяжкие международные преступления. Государства — участники Римского статута обязаны уважать и приводить в исполнение решения суда», — рассказал представитель международной организации.

Ранее президент Израиля Ицхак Герцог заявил, что ордер МУС на арест Нетаньяху и бывшего министра обороны страны Йоава Галанта — черный день для человечества. По словам политика, это решение игнорирует «бедственное положение 101 израильского заложника», удерживаемого радикальным движением ХАМАС в секторе Газа, и циничное использование группировкой собственного народа в качестве живого щита.

Ранее МУС выдал ордеры на арест Нетаньяху и Галланта за «преступления против человечности и военные преступления, совершенные как минимум в период с 8 октября 2023 года по 20 мая 2024 года». Палата предварительного производства МУС отклонила возражения Израиля, поданные в соответствии со статьями 18 и 19 Римского статута.

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