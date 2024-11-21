Стало известно о продвижении российских военных в Курахово

Рогов: российские военные заняли элеватор в Курахово в западной части ДНР

Российские военные продолжают бои за город Курахово в западной части Донецкой народной республики (ДНР), им удалось занять расположенный в городе элеватор. Об этом сообщил председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов, передает РИА Новости.

«В Курахово идут активные боевые действия наступательного характера. Наши ребята взяли элеватор, плюс в самом центре идут боевые действия. Продвижение нашей армии достаточно ощутимое. Освобождение города идет целыми кварталами», — рассказал он.

Рогов также сообщил, что Вооруженные силы России продвинулись вперед южнее Курахово. Он подчеркнул, что им удалось взять под контроль порядка шести квадратных километров в районе сел Ильинка, Антоновка и Дальнее.