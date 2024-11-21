Ставки по потребкредитам в России достигли 44 процентов

«Сравни»: средние ставки по потребкредитам в России к 19 ноября достигли 44 %

По состоянию на 19 ноября средние ставки по потребительским кредитам в российских банках достигали уже 44 процентов, при этом в начале ноября речь шла о 25-38 процентах. Об этом в комментарии «Газете.Ru» рассказал директор кредитного направления в «Сравни» Магомед Гамзаев.

По его словам, банковский сектор в вопросе выдачи кредитов оперативно реагирует на каждое повышение ключевой ставки Центробанка, в том числе на ожидающееся. При этом максимальные ставки на депозиты с начала месяца остаются стабильными — 27 процентов по вкладам и 23 процента по накопительным счетам.

Средние максимальные ставки по вкладам к настоящему времени составляют 15,95 процента. Как указал Гамзаев, с начала месяца они выросли чуть более чем на один процентный пункт.

Ранее доцент кафедры общественных финансов Финансового университета при правительстве РФ Игорь Балынин подсчитал, что при текущих ставках при ипотеке на пять миллионов рублей сроком на пять лет переплата составит 4,7 миллиона рублей. А если взят жилищный кредит на 25 лет, то размер переплаты вырастет в семь раз, до 32,52 миллиона рублей.

Ключевая ставка Центробанка в конце октября выросла с 19 до 21 процента, что стало рекордном в российской истории. В связи с тем, что инфляция в ноябре продолжает ускоряться, эксперты ожидают повышения ставки 20 декабря минимум до 23 процентов.