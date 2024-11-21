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15:19, 21 ноября 2024Силовые структуры

Торжественные проводы на пенсию служебной собаки Росгвардии попали на видео

В Калининграде служебной собаке Базуке вручили медаль и проводили на пенсию
Екатерина Кашурникова
Екатерина Кашурникова (Редактор отдела «Силовые структуры»)

В калининградском ОМОН «Град» Росгвардии минно-разыскную собаку по кличке Базука торжественно проводили на заслуженный отдых. Об этом «Ленте.ру» сообщили в ведомстве, предоставив видео этого события.

На кадрах Базуку подводят к вручению награды под торжественный марш, в то время как бойцы Росгвардии выстроены в шеренгу. Затем произносится благодарственная речь, после которой Базуке вручают медаль. На последних кадрах собака показана крупным планом с наградой на груди.

За спиной пса — пять лет безупречной службы на особо ответственной должности. Свыше тысячи раз Базука участвовала в обследовании объектов и территорий, обнаружив не один десяток взрывоопасных предметов. Помимо памятной медали, четвероногому пенсионеру подарили запас лакомств.

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