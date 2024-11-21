Туристку вынудили показать прокладку из-за подозрений в перевозке наркотиков

Туристку, прилетевшую в Южную Корею, заподозрили в перевозке наркотиков в прокладке. Об этом сообщает местное издание The Korea Herald.

Уточняется, что 8 октября 30-летняя путешественница прилетела в аэропорт Тэгу с Филиппин. Сканер на контрольно-пропускном пункте показал наличие наркотиков в ее чемодане. После его досмотра оказалось, что это была жидкость для электронных сигарет.

Затем таможенники использовали микроволновый сканер и увидели с помощью устройства, что в районе брюк туристки находится подозрительный предмет — им оказалась гигиеническая прокладка. Пассажирку проводили в отдельную комнату и вынудили показать ее женщине-таможеннику.

В результате 20-минутной проверки никаких наркотических веществ обнаружено не было, и туристке разрешили идти. Женщина рассказала журналистам, что инцидент в аэропорту вызвал у нее сильный стресс и из-за этого в течение пяти дней у нее было вагинальное кровотечение.

В сентябре сотрудники египетского аэропорта усомнились в гендерной принадлежности 15-летней девочки из-за короткой стрижки и попросили ее показать грудь в качестве доказательства. Разгневанный отец ребенка пообещал предать дело огласке, чтобы подобное больше ни с кем не случалось.

