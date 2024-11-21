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12:03, 21 ноября 2024Путешествия

У пассажирки остановилось сердце во время перелета в Азии

Пассажирку рейса из Куала-Лумпура в Ченнаи обнаружили бездыханной после посадки
Алина Черненко

Фото: Suhyeon Choi / Unsplash

Пассажирку неназванной иностранной авиакомпании обнаружили бездыханной после посадки самолета в Азии. Об этом сообщает Hundustan Times.

Уточняется, что инцидент произошел на рейсе из столицы Малайзии Куалы-Лумпур в индийский Ченнаи 19 ноября. Бортпроводники увидели, что женщина не дышит, и передали ее врачам для осмотра. Медицинские сотрудники констатировали кончину пассажирки. По предварительным данным, во время перелета у нее остановилось сердце.

Ранее пассажир самолета казахстанской авиакомпании Scat Airlines, летевшего в Россию из Вьетнама, не выжил во время рейса. 70-летний мужчина стал терять пульс, и члены экипажа вызвали реанимацию по прибытии.

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