Участницы шоу «Топ-модель по-американски» раскрыли страшную правду о съемках

Участница «Топ-модели по-американски» Хартшорн заявила о недосыпе на съемках

Участницы популярного телешоу «Топ-модель по-американски» раскрыли страшную правду о съемках. Посвященный документальному фильму о передаче материал публикует New York Post.

Победительница одного из сезонов шоу Лиза Дамато рассказала, что на самом деле участие в реалити никак не повлияло на ее модельную карьеру. «После шоу им плевать, жив ли ты вообще. Они никак не помогли моей карьере. По сути это шоу — просто мусор», — высказалась она.

В то же время плюс-сайз-участница Сара Хартшорн призналась, что продюсеры держали всех девушек в напряжении, чтобы привлекать внимание зрителей. «Мы страдали от недосыпа, нервов и стресса. И все это ради телевидения. Это был настоящий бесплатный рабский труд!» — заявила героиня материала.

С мнением Хартшорн согласилась и Бриттани Боуер, однако, по ее словам, все сложности на площадке оправдались из-за высоких рейтингов шоу. «Это жизнь. Я бы участвовала снова, потому что это помогло мне закрепиться в индустрии», — подытожила она.

В октябре 2021 году девушка раскрыла страшную правду о модельных кастингах из личного опыта.