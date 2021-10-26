Девушка раскрыла страшную правду о модельных кастингах из личного опыта

Модель из Нью-Йорка раскрыла страшную правду о модельном бизнесе и вызвала недоумение у пользователей сети. Соответствующий ролик появился в ее TikTok-аккаунте.

На размещенных в сети кадрах 22-летняя Анна Гантт (Anna Gantt) рассказала историю, которая произошла с ней на последнем кастинге на модный показ. По ее словам, менеджер отказал ей в участии на мероприятии из-за того, что она была «слишком толстой» и не вписывалась в заданные параметры. Чтобы принять участие в шоу, запланированном на декабрь, он предложил ей «похудеть так, чтобы через кожу просвечивали кости».

«Я отлично выгляжу. Несмотря на то что я набрала несколько килограммов за последние пару лет, я все еще худая! Однако работа в этой индустрии заставит вас почувствовать себя дерьмом. Когда я только начала карьеру модели, я страдала от расстройства пищевого поведения и у меня на долгий срок исчезла менструация. Сейчас я здорова, но им важно придерживаться стандартов. К черту эту работу», — поделилась личным опытом девушка.

Ролик стал вирусным и набрал 15,3 миллиона просмотров и 2,9 миллиона лайков. Пользователей сети возмутила история Гантт. «Я рада, что ты говоришь об этом вслух. Нужно остановить этот беспредел», «Бедные девушки. Мне очень жаль, что вам приходится сталкиваться с подобными вещами», «Женщины не должны сталкиваться с таким отношением. Тот факт, что у тебя пропали месячные, вызывает у меня ужас», «Это неадекватно», «Найди себе работу, на которой тебя будут уважать», — писали юзеры.

Ранее в октябре модель раскрыла опасные для жизни условия работы в Victoria's Secret. Эрин Хизертон (Erin Heatherton) призналась, что конфликт с руководством начался во время того, как она поправилась на несколько килограммов из-за возрастных изменений тела. Девушка рассказала, что в страхе увольнения она пошла на крайние меры ради похудения.