Удар барражирующим боеприпасом по немецкой самоходной установке под Курском сняли на видео

Минобороны опубликовало видео удара «Ланцетом» по немецкой САУ в Курской области

В Курской области бойцы группировки войск «Север» уничтожили немецкую самоходную артиллерийскую установку (САУ) PzH-2000, используемую Вооруженными силами Украины (ВСУ). Об этом сообщило Минобороны России в Telegram.

Как уточнили в ведомстве, удар нанесен при помощи барражирующего боеприпаса «Ланцет».

На снятых камерой объективного контроля кадрах видно, как снаряд приближается к укрытой в лесополосе установке, после чего происходит мощный взрыв. В Минобороны констатировали уничтожение САУ прямым попаданием «Ланцета».

Ранее появилось видео с ударом российского оптоволоконного FPV-дрона по бронетранспортеру Stryker в Курской области в момент погрузки в него десанта ВСУ. На кадрах видно, как беспилотник на большой скорости движется над полем боя, приближаясь к боевой машине. В момент, когда он залетает внутрь техники, запись обрывается.