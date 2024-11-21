Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
15:51, 21 ноября 2024Россия

Удар барражирующим боеприпасом по немецкой самоходной установке под Курском сняли на видео

Минобороны опубликовало видео удара «Ланцетом» по немецкой САУ в Курской области
Сергей Истомин
Сергей Истомин (Редактор отдела «Россия»)

В Курской области бойцы группировки войск «Север» уничтожили немецкую самоходную артиллерийскую установку (САУ) PzH-2000, используемую Вооруженными силами Украины (ВСУ). Об этом сообщило Минобороны России в Telegram.

Как уточнили в ведомстве, удар нанесен при помощи барражирующего боеприпаса «Ланцет».

На снятых камерой объективного контроля кадрах видно, как снаряд приближается к укрытой в лесополосе установке, после чего происходит мощный взрыв. В Минобороны констатировали уничтожение САУ прямым попаданием «Ланцета».

Ранее появилось видео с ударом российского оптоволоконного FPV-дрона по бронетранспортеру Stryker в Курской области в момент погрузки в него десанта ВСУ. На кадрах видно, как беспилотник на большой скорости движется над полем боя, приближаясь к боевой машине. В момент, когда он залетает внутрь техники, запись обрывается.

ЖЗЛ
Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      «Не надо говорить, что у нас все хорошо». Медведев заявил о проблемах с выплатами бойцам СВО. К чему он призвал власти?

      44-летняя Ким Кардашьян похвасталась модным в 2000-х годах пирсингом

      Власти Нидерландов прокомментировали ордер МУС на арест Нетаньяху

      Россиянин предстанет перед судом за смертельные издевательства и избиения падчерицы

      Россиянке трамваем отрезало ноги

      Президент Израиля назвал ордер МУС на арест Нетаньяху черным днем для человечества

      Конституционный суд России подтвердил отказ в демобилизации по возрасту

      Врач-терапевт рассказал о неочевидных способах бросить курить

      Турист напал на трансвестита в Таиланде и избил его пластиковым стулом

      ВСУ атаковали Севастополь ракетой «Нептун»

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше