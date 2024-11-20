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11:52, 20 ноября 2024Россия

Удар российского оптоволоконного дрона по БТР с десантом ВСУ под Курском сняли на видео

Опубликовано видео удара российского оптоволоконного дрона по БТР с десантом ВСУ
Сергей Истомин
Сергей Истомин (Редактор отдела «Россия»)

В сети появилось видео с ударом российского оптоволоконного FPV-дрона по бронетранспортеру с бойцами Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Курской области. Ролик опубликовал Telegram-канал разведчиков 106-й гвардейской воздушно-десантной дивизии «Vремя выбрало Нас».

На снятых с беспилотника кадрах видно, как он на большой движется над полем боя, приближаясь к боевой машине, в которую в этот момент грузятся украинские десантники. Дрон влетает в БТР, после чего запись прерывается.

Как уточнил военкор Евгений Лисицын, на видео запечатлен бронетранспортер Stryker производства США. По его словам, российский дрон подорвал технику изнутри.

Ранее в сети также появилось видео, на котором оптоволоконный дрон атакует танк. На записи видно, как, заметив беспилотник, украинские военные разбегаются в стороны.

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В октябре сооснователь информационно-аналитического проекта «Ватфор» Сергей Полетаев в разговоре с «Лентой.ру» назвал появившиеся на вооружении Российской армии управляемые по оптоволоконному кабелю беспилотники революционным оружием, которое способно изменить картину боевых действий. По его словам, такие дроны неуязвимыми для средств радиоэлектронной борьбы, воздействующих на коммуникацию между аппаратом и оператором, так как управляются по оптоволоконному кабелю.

ЖЗЛ
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