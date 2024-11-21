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19:42, 21 ноября 2024Ценности

Украинка с «самыми большими щеками в мире» показала лицо без макияжа

Украинка с «самыми большими щеками в мире» Покрищук снялась без макияжа
Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Кадр: @justqueen88

34-летняя украинская модель Анастасия Покрищук с аномально большими скулами показала лицо без макияжа. Соответствующая публикация появилась в сторис на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ), насчитывающей 752 тысячи подписчиков.

Блогерша, которая заявила, что стала обладательницей «самых больших щек в мире», снялась после душа. Так, она позировала на размещенных кадрах, обернув полотенце вокруг тела.

В то же время манекенщица уложила волосы в высокий небрежный пучок и надела ожерелье с несколькими кулонами. При этом она не стала наносить декоративную косметику, продемонстрировав естественную внешность.

Ранее в ноябре Анастасия Покрищук также показала фанатам откровенное фото в прозрачном бюстгальтере.

ЖЗЛ
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