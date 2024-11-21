Украинка с «самыми большими щеками в мире» показала лицо без макияжа

Украинка с «самыми большими щеками в мире» Покрищук снялась без макияжа

34-летняя украинская модель Анастасия Покрищук с аномально большими скулами показала лицо без макияжа. Соответствующая публикация появилась в сторис на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ), насчитывающей 752 тысячи подписчиков.

Блогерша, которая заявила, что стала обладательницей «самых больших щек в мире», снялась после душа. Так, она позировала на размещенных кадрах, обернув полотенце вокруг тела.

В то же время манекенщица уложила волосы в высокий небрежный пучок и надела ожерелье с несколькими кулонами. При этом она не стала наносить декоративную косметику, продемонстрировав естественную внешность.

Ранее в ноябре Анастасия Покрищук также показала фанатам откровенное фото в прозрачном бюстгальтере.